"Это очень любопытный проект для абсолютно разновозрастной аудитории": Дмитрий Чеботарёв – о сериале "Вампиры средней полосы"

История рассказывает о вампирах, живущих в среднестатистическом городе Смоленске. Они живут жизнью обычной провинциальной семьи и не убивают людей, хотя кровь, конечно, попивают. Мирная жизнь главных героев оказывается под угрозой, когда в березовой роще под Смоленском находят обескровленные тела молодых людей.

Piter.TV пообщался с Дмитрием Чеботарёвым, который сыграл в сериале Сергея Барановского. Актер рассказал нам о проекте, своей роли в нем и работе вместе с Михаилом Ефремовым и Юрием Стояновым.

18 марта на видеосервисе START стартовал сериал "Вампиры средней полосы". Расскажите подробнее об этом проекте

- Это очень любопытный проект для абсолютно разновозрастной аудитории. Он, мне кажется, будет понятен и доступен зрителю разного возраста. Начиная от актеров, что исполняют роли – молодых до народных. У каждого есть свой зритель, включая и такие темы семьи, темы чести и достоинства. Они вечные и не имеют ни гендерного различия, ни возрастного различия. Поэтому я думаю, что он будет приятен, интересен всем. Потому что под таким углом на вампиров в нашей стране еще не смотрели.

Это абсолютно наша история, очень русская, пропитанная русским колоритом, основанная на русском языке. Юмор российский, понятный каждому человеку, который живет как вообще в России, так и в маленьком городе таком, как Смоленск.

Ваша роль в сериале?

- Очень смешно, что все знали, что я там снимался, достаточно долго мы это делали, но когда вышли первые трейлеры или тизеры, меня там не было. И люди спросили: "Ты на что тратил время? Где ты был? Ты снимался там?". Просто на моем персонаже держится одна из основных интриг этого сериала, поэтому я спойлерить не могу. Я обычный парень.

Роль, самого старого вампира, деда Славы (он же Святослав Вернидубович) была изначально отдана Михаилу Ефремову?

- Нет. Вначале она была создана и написана под Юрия Николаевича Стоянова. И он и снимался в пилоте этого проекта, и за эту роль на фестивале пилотов в Иваново он получил награду за лучшую мужскую роль. Потом долго пытались запустить сериал. Около года. И случилось так, что графики съемочные не сошлись и поэтому место Юрия Николаевича занял Михаил Олегович.

В итоге сериал пришлось переснимать?

- В итоге, какую-то часть пришлось переснимать. Он [Юрий Стоянов] знал все с самого начала, весь материал. Мы не тратили время, чтобы ему что-то объяснить, поэтому он просто шел своим путем, потому что он уже читал, и что было написано под него. На самом деле, этот персонаж создавался именно под Юрия Николаевича.

По какой причине решили заменить Ефремова обратно на Стоянова? Из-за ситуации с аварией? Или были еще какие-то причины?

- Мне кажется, тут нет смысла комментировать, все и так ясно.

Вы пересекались на съемочной площадке со Стояновым или Ефремовым?

- Да, но немного. У нас немного совместных сцен. Именно с персонажем Юрия Николаевича. Поэтому я успел отсняться и с тем, и с тем.

Как вам с ними работалось?

- Они оба прекрасные актеры, прекрасные люди, душевные, теплые, замечательные артисты. Поэтому не было никакого дискомфорта ни с одним, ни с другим. Из-за того, что этот проект во многом о семейных ценностях и о семье, на площадке царила именно такая атмосфера.

Хотелось бы знать Ваше отношение к Михаилу Ефремову. Как считаете справедливое наказание ему дали?

- Мое отношение к нему только как к замечательному артисту. Желаю ему скорейшего возвращения и прекрасного продолжения карьеры.

Видео: Piter.TV