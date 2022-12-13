"Второй сезон стал более "кровавым": актёр Дмитрий Лысенков о "Вампирах средней полосы", работе и Петербурге

6 марта на канале ТНТ стартовал 2-й сезон сериала «Вампиры средней полосы» — истории о сверхъестественных существах, живущих в Смоленске. У них есть не только необыкновенные способности, но и проблемы и цели. Роль Хранителя договора между людьми и вампирами Костика сыграл актёр из Санкт-Петербурга — Дмитрий Лысенков. Мы поговорили с ним о работе над «Вампирами средней полосы», актёрской профессии и любимых местах родного города.

Как лично вы можете описать эволюцию "Вампиров средней полосы" по отношению к предыдущему сезону?

Второй сезон стал более "кровавым". У смоленских вампиров появились уральские антагонисты. Теперь придётся не только выдерживать позиционное противостояние с хранителями, но и вступить в реальную схватку с грубой силой. Вследствие этого появится больше экшн-сцен, трюков, драк. А ещё родственные связи к концу второго сезона затянутся потуже.

Сериал "Вампиры средней полосы" получил фантастические рейтинги буквально с первой серии первого сезона, у проекта миллионы фанатов. Чем, по вашему мнению, обусловлен столь сильный интерес к сериалу?

В первую очередь тем, что это хороший текст. На уровне прочтения сценария уже можно было прогнозировать: будет успех. Ну, и сама история, конечно, необычна. В этом "коктейле" есть всё: и детектив, и ирония, и вечные ценности, и мистика, и сугубо наш быт, и комедия, и мелодрама. Поэтому охват аудитории так широк.

Поделитесь вашим опытом взаимодействия с актёрами: совпадают ли образы героев с настоящим характером ваших коллег?

В чём-то, наверное, совпадают. У актёра главный инструмент — он сам. Но как было бы скучно всегда играть себя, когда профессия позволяет быть таким разным! Так что хорошие артисты, думаю, пытаются создавать характер своего героя непохожим на свой собственный. При этом визуальное попадание в образы своих героев отличное у всех актёров "Вампиров средней полосы" без исключения!

Как вы погружаетесь в образ Костика-"Нового Хранителя" с огромной властью, какие основные установки и акценты используете?

Власть одновременно и портит человека, и учит искать компромиссы для управления людьми с подчас противоположными взглядами и интересами. Эту метаморфозу я и пытаюсь простроить в роли Костика Сергеевича. Оставляя при этом ему "зону", где он всё ещё человек, а не бюрократический аппарат — это общение с дочерью и матерью.

Во время выхода сериала у вас было ещё много премьер в кино и сериалах. Как вы всё успеваете? Успеваете ли отсматривать проекты со своим участием?

И ещё будет! Я вошёл в благодатную пору соответствия возраста, амплуа, опыта и внешних данных. До этого иногда наблюдался дисбаланс: например, я очень долгое время не по годам молодо выглядел. Отсматривать успеваю. Не всем остаюсь доволен, но что поделать… Кинопроизводство — коллективный труд. Как везде успеваю? За счёт малого количества отдыха, увы.

Каков ваш топ-5 мест Петербурга?

Мосты у Никольского собора. Золотой осенью и зимой — ландшафтный парк в Павловске, а ранним летом Петергоф. Соляной переулок и Гангутская улица. Владимирская площадь и дворы поблизости. Набережная Карповки.

Фото: ТНТ