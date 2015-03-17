Актёр Дмитрий Лысенков: "Быть разным — главная прелесть актёрской профессии"

Телеканал ТНТ продолжает показ второго сезона комедийного сериала "Телохранители" про трех боксеров из Челябинска, которые стали личными охранниками эксцентричного адвоката и закрепились в Москве.

Роль адвоката исполнил петербуржец Дмитрий Лысенков. Мы поговорили с актёром о характере его героя, работе в разных амплуа, жизни в Москве и Петербурге.

О сериале

— Добрый юмор, контраст между шефом-интеллигентом и провинциальными охранниками, экшн-сцены — вот основные фишки первого сезона "Телохранителей". А на чем строится комедия во втором? Добавилось ли в сериале немного драматургии?

— Все эти фишки сохранились, и добавились опасные персонажи. Так что парням всё-таки придётся поработать по профилю. Адвокат пробует оградить свою дочь Веронику от Юрка, а папа и жена продолжают чудить. В общем, проблем у Адвоката прибавилось.

— Как за это время изменился ваш персонаж? Научился ли он чему-то у своих охранников?

— Ну, ему ещё только предстоит во втором сезоне осознать, что не всегда он бывает прав, и мир не вокруг него одного вращается.

— Кстати, "Телохранители" сильно понравились тик-ток аудитории: отдельные сцены из сериала набирают миллионы просмотров. В чем секрет успеха у аудитории соцсетей?

— Не знаю, в чём секрет "успеха" в соцсетях. Я бы даже запереживал, если бы меня подобный успех настиг. Потому что, по-моему, там популярность приходит под лозунгом "чем тупее, тем лучше". Смею надеяться, что у "Телохранителей" другая причина успеха.

— А вы после съемок не задумывались о том, чтобы обзавестись охраной в реальной жизни? Случались ли истории, когда пара секьюрити могла бы вам пригодиться?

— Мне бы, наверное, пригодились охранники в тот момент, когда на меня было совершено разбойное нападение с попыткой ограбления. Но это было 20 лет назад, тогда и денег на охрану не было. Сейчас же уровень безопасности серьезно вырос. Не вижу большой надобности ограждать себя от прохожих.

— В сериале Вы отыгрываете образ серьезного, даже напыщенного московского адвоката. Что для Вас было самым непростым в этой роли?

— Никаких сложностей! Я бы даже сказал, что купаюсь в этом образе. Имею право быть любым! Неприятным, нервным, злым, самовлюбленным, эгоистичным, циничным, снобским — в общем, таким, каким меня никто не хотел бы терпеть в жизни. А на экране это все становится смешным. Для меня Адвокат — это своего рода терапевтический персонаж. Для выхода негативных эмоций.

— А ваши дочки смотрят "Телохранителей"? Или все-таки местами жестковато по юмору?

— Нет, не смотрят. Рано им ещё. Это всё-таки взрослый юмор.

О карьере и проектах

— Дмитрий, не успели мы, питерские журналисты, и глазом моргнуть, как вы из звезды петербургской театральной сцены стали одним из самых популярных актёров российского ТВ. При этом совмещаете работу в хитовых проектах с театром и авторским кино. Как удается балансировать между этими ипостасями?

— Отбор. И сознание, что всё успеть невозможно. Поэтому не пытаюсь совмещать всё, что хотелось бы. Приходится иногда чем-то жертвовать: то от театральной постановки откажешься, то от хорошего сценария. Просто потому, что согласился уже на что-то другое (пусть и менее интересное), и там подвести, вдруг всё бросив, не имею морального права…

— Критики отмечают ваше умение работать в самых разных амплуа: от незадачливого ботаника до прожжённого пройдохи. А в какой части этого спектра героев вам самому комфортнее работать?

— Мне всё нравится, лишь бы не закрепляться на какой-то одной позиции. В нашем кино меня пугает однообразие предложений. Если ты сыграл определенного персонажа — будь уверен, тебе еще раз пять-шесть предложат сыграть ровно такого же в других сериалах. Это скучно, конечно же. Я часто отказываюсь, ведь быть разным — главная прелесть актёрской профессии.

— Вы петербуржец. Но очень-очень много работаете и проводите времени в Москве. В каком из городов сейчас чувствуете себя как дома?

— Юридически я москвич, и живу в Москве. Но в Петербург почти каждый месяц приезжаю играть спектакли. И знаете, мне в обеих столицах прекрасно. Даже сказал бы, что мне теперь нравится быть в статусе туриста в Петербурге. А квартиры у меня есть в обоих городах, так что я везде свой, хоть и ленинградец по духу.

Фото: ТНТ