Вышел трейлер эротической драмы Пола Верховена "Искушение"

Премьера запланирована на осень текущего года.

В сети появился дублированный трейлер эротической драмы Пола Верховена "Искушение". Ролик опубликован на YouTube.

Сюжет фильма основан на книге историка Джудит С. Браун "Нескромные поступки: Жизнь лесбиянки в Италии эпохи Возрождения". Картина расскажет о монахине Бенедитт Карлини, которая влюбляется в новую послушницу. Вскоре об этом узнают не только в монастыре, но и за его пределами.

Главные роли в эротической драме исполнили Виржини Эфира и Дафна Патакия. Премьера состоится в российском прокате осенью текущего года.

Ранее мы писали, что "Черная вдова" установила рекорд по продажам, заработав более 200 млн долларов в первые выходные.

Видео: YouTube / Capella Film