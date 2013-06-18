"Черная вдова" установила рекорд по продажам, заработав более 200 млн долларов в первые выходные

Премьера состоялась 8 июля.

Экранизация комиксов Marvel "Черная Вдова" стартовала с рекордной суммы. В первые выходные фильм собрал в прокате 158 млн долларов, из них 80 млн – в Северной Америке. Еще 60 млн долларов "Черная вдова" заработала в стриминге Disney+. Таким образом совокупные сборы картины со дня премьеры составили 218,8 млн долларов.

Стоит отметить, что столь впечатляющих результатов удалось достичь без учета китайского рынка и всей Юго-Восточной Азии. Там дата выхода еще не определена.

Старт "Черной вдовы" оказался лучшим для голливудских фильмов с момента премьеры девятой части "Звездных войн" (декабрь 2019 года).

Наташе Романофф предстоит лицом к лицу встретиться со своим прошлым. Ей придется вспомнить о том, что было в ее жизни задолго до присоединения к команде Мстителей. Она узнает об опасном заговоре, в который втянуты ее знакомые – Елена, Алексей (Красный Страж) и Мелина.

Ранее Marvel объявила дату выхода комиксов о смерти Доктора Стрэнджа.

Видео: YouTube / MARVEL Россия