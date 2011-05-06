Между Петербургом и Москвой 7 июля назначат три дополнительных поезда

А еще завтра увеличат количество вагонов на "Сапсане" в 13:00.

Для перевозки пассажиров между Петербургом и Москвой назначат три дополнительных поезда. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта Пулково.

Речь идет о составах №845 "Ласточка" отправлением из Северной столицы в 15:59 7 июля, "Сапсанах" №781 в 19:10 и №249 в 01:29 8 июля. А еще завтра увеличат количество вагонов на "Сапсане" в 13:00.

Ранее мы рассказывали о том, что в воздушной гавани к 08:00 на два и более часов были задержаны 104 рейса, в Петербург ожидается возвращение 10 бортов. Расписание стабилизируют до конца дня.

Ночью над Ленобластью сбили три беспилотника. Жертв и разрушений нет.

Фото: пресс-служба РЖД