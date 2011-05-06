  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Между Петербургом и Москвой 7 июля назначат три дополнительных поезда
Сегодня, 11:48
120
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Между Петербургом и Москвой 7 июля назначат три дополнительных поезда

0 0

А еще завтра увеличат количество вагонов на "Сапсане" в 13:00.

Для перевозки пассажиров между Петербургом и Москвой назначат три дополнительных поезда. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта Пулково. 

Речь идет о составах №845 "Ласточка" отправлением из Северной столицы в 15:59 7 июля, "Сапсанах" №781 в 19:10 и №249 в 01:29 8 июля. А еще завтра увеличат количество вагонов на "Сапсане" в 13:00. 

Ранее мы рассказывали о том, что в воздушной гавани к 08:00 на два и более часов были задержаны 104 рейса, в Петербург ожидается возвращение 10 бортов. Расписание стабилизируют до конца дня. 

Ночью над Ленобластью сбили три беспилотника. Жертв и разрушений нет. 

Фото: пресс-служба РЖД 

Теги: петербург и москва, поезда
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии