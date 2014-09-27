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В Пулково предупредили о возможных проблемах с багажом
Сегодня, 10:45
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В Пулково предупредили о возможных проблемах с багажом

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Это связано с высокой нагрузкой на системы воздушной гавани.

В петербургском аэропорту Пулково 7 июля предупредили о возможных проблемах с багажом. Это связано с высокой нагрузкой на системы воздушной гавани. 

Возможны случаи недоставки багажа в аэропорты назначения в связи с высокой нагрузкой на системы в аэропорту Пулково. Данные случаи будут решаться в приоритетном порядке. Багаж будет направляться пассажирам в ближайшее возможное время. 

Пресс-служба аэропорта Пулково 

Кроме того, как рассказали в Пулково, к 08:00 на два и более часов были задержаны 104 рейса, в Северную столицу ожидается возвращение 10 бортов. Расписание стабилизируют до конца дня. Сегодня обслужат 658 рейсов, из них 107 международные. 

Напомним, ночью над Ленобластью сбили три беспилотника. Жертв и разрушений нет. 

Фото: Piter.TV 

Теги: багаж, пулково
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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