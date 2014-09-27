В Пулково предупредили о возможных проблемах с багажом

Это связано с высокой нагрузкой на системы воздушной гавани.

В петербургском аэропорту Пулково 7 июля предупредили о возможных проблемах с багажом. Это связано с высокой нагрузкой на системы воздушной гавани.

Возможны случаи недоставки багажа в аэропорты назначения в связи с высокой нагрузкой на системы в аэропорту Пулково. Данные случаи будут решаться в приоритетном порядке. Багаж будет направляться пассажирам в ближайшее возможное время. Пресс-служба аэропорта Пулково

Кроме того, как рассказали в Пулково, к 08:00 на два и более часов были задержаны 104 рейса, в Северную столицу ожидается возвращение 10 бортов. Расписание стабилизируют до конца дня. Сегодня обслужат 658 рейсов, из них 107 международные.

Напомним, ночью над Ленобластью сбили три беспилотника. Жертв и разрушений нет.

Фото: Piter.TV