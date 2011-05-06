Правительство выделило около 1,8 млрд рублей на строительство больниц в трех регионах

Деньги направят на строительство больниц в Орловской области, Псковской области и Алтайском крае.

Правительство России выделило около 1,8 млрд рублей на строительство больниц в трех регионах. Об этом сообщил премьер-минстр РФ Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами.

Деньги направят на строительство больниц в Орловской области, Псковской области и Алтайском крае. По словам Мишустина, власти будут и дальше содействовать регионам со строительством и развитием учреждений здравоохранения.

Это очень важно для повышения доступности медицинской помощи по всей стране и достижения поставленной Президентом национальной цели по укреплению здоровья людей. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Ранее Мишустин поручил ускорить принятие закона о платформенной экономике.

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