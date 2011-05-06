Правительство выделило около 1,8 млрд рублей на строительство больниц в трех регионах

Правительство России выделило около 1,8 млрд рублей на строительство больниц в трех регионах. Об этом сообщил премьер-минстр РФ Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами.
Деньги направят на строительство больниц в Орловской области, Псковской области и Алтайском крае. По словам Мишустина, власти будут и дальше содействовать регионам со строительством и развитием учреждений здравоохранения.
Это очень важно для повышения доступности медицинской помощи по всей стране и достижения поставленной Президентом национальной цели по укреплению здоровья людей.
Михаил Мишустин, премьер-министр РФ
Ранее Мишустин поручил ускорить принятие закона о платформенной экономике.
Видео: Правительство России
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все