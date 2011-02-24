Закон должен вступить в силу 1 марта 2027 года.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил ускорить принятие закона о платформенной экономике. Об этом он заявил на заседании правительства.

Мшиустин отметил, что сегодня растет электронная торговля, а маркетплейсы набирают больший спрос. По его словам, необходимо сформировать прозрачную и эффективную нормативную базу для динамичного развития этого сегмента. Также глава правительства отметим важность защиты интересов как людей, которые используют онлайн-площадки, так и предпринимателей.

Закон о платформенной экономике должен вступить в силу 1 марта 2027 года. Мишустин поручил вице-премьеру Дмитрию Григоренко взять подготовку закона под личный контроль.

Ранее Мишустин поручил подготовить предложения по снижению стоимости электроэнергии.

Видео: Правительство России