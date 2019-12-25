Премьер-министр РФ дал поручение Минцифре, МЭР и Минэнерго.

Председатель российского правительства Михаил Мишустин поручил подготовить предложения по снижению стоимости электроэнергии. Соответствующую информацию в Telegram-канале кабинета министров опубликовали сотрудники пресс-службы. Известно, что задачу возьмут на себя представители Министерства по цифровому развитию, министерство по энергетики и министерство по экономическому развитию. Эксперты к III кварталу текущего года подготовят поправки в законодательство, связанные с снижением цен на электроэнергию для центров обработки данных.

Предстоит проработать механизм заключения соглашений о защите и поощрении капиталовложений в развитие центров обработки данных, а при необходимости представить предложения о внесении дополнительных изменений в законодательство. пресс-служба кабмина РФ

Мишустин поручил ввести налоговые льготы для IT-компаний с госучастием.

Фото: Правительство России