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Мишустин поручил ввести налоговые льготы для IT-компаний с госучастием
Сегодня, 13:06
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Мишустин поручил ввести налоговые льготы для IT-компаний с госучастием

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Председатель российского правительства Михаил Мишустин поручил министерству по финансам и министерству по цифровому развитию страны подготовить предложения по введению налоговых льгот для IT-компаний с государственным участием. Соответствующую информацию в Telegram-канале кабинета министров опубликовали сотрудники пресс-службы. Известно, что задача поставлена перед чиновниками отчитаться о проделнной работе к концу III квартала. Правки должны будут пополнить собой Налоговый кодекс страны.

...Подготовить предложения... и порядок аккредитации организаций, осуществляющих деятельность в сфере информационных технологий, предусмотрев для ИТ-компаний, в которых доля прямого или косвенного участия Российской Федерации превышает 50%, возможность воспользоваться профильными налоговыми льготами при соответствии определенным условиям.

пресс-служба кабмина РФ

Мишустин сообщил о снижении уровня бедности в России..

Фото: Правительство России

Теги: it-отрасль, кабмин, михаил мишустин
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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