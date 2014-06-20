Мишустин поручил ввести налоговые льготы для IT-компаний с госучастием

Председатель российского правительства Михаил Мишустин поручил министерству по финансам и министерству по цифровому развитию страны подготовить предложения по введению налоговых льгот для IT-компаний с государственным участием. Соответствующую информацию в Telegram-канале кабинета министров опубликовали сотрудники пресс-службы. Известно, что задача поставлена перед чиновниками отчитаться о проделнной работе к концу III квартала. Правки должны будут пополнить собой Налоговый кодекс страны.

...Подготовить предложения... и порядок аккредитации организаций, осуществляющих деятельность в сфере информационных технологий, предусмотрев для ИТ-компаний, в которых доля прямого или косвенного участия Российской Федерации превышает 50%, возможность воспользоваться профильными налоговыми льготами при соответствии определенным условиям. пресс-служба кабмина РФ

Мишустин сообщил о снижении уровня бедности в России..

Фото: Правительство России