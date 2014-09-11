Из канализационного люка в Курортном районе достали кота

Мяуканье привлекло внимание прохожих, которые вызвали на место спасателей.

Из канализационного люка в Курортном районе спасли бездомного дома. Его назвали Виталием, сообщили в ГУ МЧС России по Петербургу.

Кот живет в одном из дворов, он известен независимостью и нелюбовью к людским прикосновениям. Подкармливают питомца исподтишка, стараясь не навязываться. Но 7 июля Виталий попал в беду: животное провалилось в открытый люк и оказалось в ловушке. Мяуканье привлекло внимание прохожих, которые вызвали на место спасателей.

Боец из 27-й пожарно-спасательной части аккуратно спустился в люк, Виталия успешно достали.

Ранее мы рассказывали о том, что в НИИ имени Джанелидзе спасли полицейского, получившего ранение во время задержания преступника.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Петербургу