  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Из канализационного люка в Курортном районе достали кота
Сегодня, 12:28
130
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Из канализационного люка в Курортном районе достали кота

0 0

Мяуканье привлекло внимание прохожих, которые вызвали на место спасателей.

Из канализационного люка в Курортном районе спасли бездомного дома. Его назвали Виталием, сообщили в ГУ МЧС России по Петербургу. 

Кот живет в одном из дворов, он известен независимостью и нелюбовью к людским прикосновениям. Подкармливают питомца исподтишка, стараясь не навязываться. Но 7 июля Виталий попал в беду: животное провалилось в открытый люк и оказалось в ловушке. Мяуканье привлекло внимание прохожих, которые вызвали на место спасателей. 

Боец из 27-й пожарно-спасательной части аккуратно спустился в люк, Виталия успешно достали. 

Ранее мы рассказывали о том, что в НИИ имени Джанелидзе спасли полицейского, получившего ранение во время задержания преступника. 

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Петербургу 

Теги: курортный район, спасение кота
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии