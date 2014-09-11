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Рособрнадзор получил 72 обращения о нарушениях во время ЕГЭ-2025

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Анзор Музаев объяснил, чем были недовольны больше всего наблюдатели.

Рособрнадзор получил 72 обращения о нарушениях во время ЕГЭ в 2025 году. Соответствующее заявление сделал руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев, выступая на пресс-конференции с журналистами, посвященной предварительным итогам кампании ЕГЭ 2025 года и организованной в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня". Чиновник заметил, что желобы поступили из 32 регионов страны.

В 69 обращениях содержались жалобы на нарушения порядка проведения экзамена в пунктах проведения экзамена. Из них 55 обращений были связаны с качеством проведения процедуры. По 14 обращениям нарушения были подтверждены.

Анзор Музаев, глава Рособрнадзора

Рособрнадзор: 13 участников ЕГЭ в 2025 году получили 300 баллов.

Фото и видео: Вконтакте / Министерство просвещения Российской Федерации, Рособрнадзор

Теги: анзор музаев, егэ, регионы, рособрнадзор
Категории: Лента новостей, Тема дня, Новости России, Общество,

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