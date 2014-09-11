Петербуржцам представили график стоянок экомобиля на неделю

Получить консультацию по вопросам обращения с опасными отходами можно, позвонив в мобильную экологическую службу по номеру телефона: 417-59-36.

Комитет по природопользованию Петербурга опубликовал расписание движения экологического автомобиля на следующую неделю — с 7 по 13 июля. Жители смогут сдать опасные отходы в указанных точках, адреса и подробное расписание размещены на официальном сайте ведомства.

Перечень принимаемых материалов включает:

— ртутосодержащие лампочки и светодиоды;

— устройства и приборы, содержащие ртуть (термометры и другое);

— использованные автомобильные покрышки;

— отработанные батарейки и аккумуляторные батареи;

— устаревшую бытовую технику, компьютеры и офисное оборудование (за исключением крупногабаритных предметов);

— отработанное масло;

— просроченные лекарственные препараты;

— старые противогазы и отдельные компоненты;

— бытовые химикаты, лакокрасочную продукцию с истёкшими сроками хранения.

Получить консультацию по вопросам обращения с опасными отходами можно, позвонив в мобильную экологическую службу по номеру телефона: 417-59-36.

Ранее мы сообщили о том, что на реках и каналах в Петербурге транспортная полиция провела рейд.

Фото: Telegram / ПриродоВеды