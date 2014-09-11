Петербуржцам представили график стоянок экомобиля на неделю

Комитет по природопользованию Петербурга опубликовал расписание движения экологического автомобиля на следующую неделю — с 7 по 13 июля. Жители смогут сдать опасные отходы в указанных точках, адреса и подробное расписание размещены на официальном сайте ведомства.
Перечень принимаемых материалов включает:
— ртутосодержащие лампочки и светодиоды;
— устройства и приборы, содержащие ртуть (термометры и другое);
— использованные автомобильные покрышки;
— отработанные батарейки и аккумуляторные батареи;
— устаревшую бытовую технику, компьютеры и офисное оборудование (за исключением крупногабаритных предметов);
— отработанное масло;
— просроченные лекарственные препараты;
— старые противогазы и отдельные компоненты;
— бытовые химикаты, лакокрасочную продукцию с истёкшими сроками хранения.
Получить консультацию по вопросам обращения с опасными отходами можно, позвонив в мобильную экологическую службу по номеру телефона: 417-59-36.
Ранее мы сообщили о том, что на реках и каналах в Петербурге транспортная полиция провела рейд.
Фото: Telegram / ПриродоВеды
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