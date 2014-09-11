На реках и каналах в Петербурге транспортная полиция провела рейд

Всего проверили свыше 50 катеров и гидроциклов.

Транспортные полицейские провели рейд по рекам и каналам в Петербурге. Об этом рассказали в ЛУ МВД России на транспорте.

За неделю задержали семерых судоводителей в возрасте от 23 до 47 лет, также выявили двоих мужчин и женщину, которые управляли гидроциклом без права управления маломерным судном. У двоих местных жителей отсутствовала бортовая документация.

Основные нарушения – нахождение в акватории в запретный период, нахождение в акватории порта без разрешения капитана этого порта, отсутствие документов на право управления маломерным судном и отсутствие бортового номера на гидроцикле (бортовой номер должен находиться на судне с обеих сторон). Пресс-служба ЛУ МВД России на транспорте

Всего проверили свыше 50 катеров и гидроциклов.

Ранее на Piter.TV: двое мужчин похитили радиостанцию с борта теплохода в Петербурге.

Видео: пресс-служба ЛУ МВД России на транспорте