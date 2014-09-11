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На реках и каналах в Петербурге транспортная полиция провела рейд

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Всего проверили свыше 50 катеров и гидроциклов.

Транспортные полицейские провели рейд по рекам и каналам в Петербурге. Об этом рассказали в ЛУ МВД России на транспорте. 

За неделю задержали семерых судоводителей в возрасте от 23 до 47 лет, также выявили двоих мужчин и женщину, которые управляли гидроциклом без права управления маломерным судном. У двоих местных жителей отсутствовала бортовая документация. 

Основные нарушения – нахождение в акватории в запретный период, нахождение в акватории порта без разрешения капитана этого порта, отсутствие документов на право управления маломерным судном и отсутствие бортового номера на гидроцикле (бортовой номер должен находиться на судне с обеих сторон). 

Пресс-служба ЛУ МВД России на транспорте

Всего проверили свыше 50 катеров и гидроциклов. 

Ранее на Piter.TV: двое мужчин похитили радиостанцию с борта теплохода в Петербурге. 

Видео: пресс-служба ЛУ МВД России на транспорте

Теги: рейд, реки и каналы
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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