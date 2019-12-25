Двое мужчин похитили радиостанцию с борта теплохода в Петербурге

В настоящее время возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 30, пп. "а", "в" ч. 2 ст. 158 УК РФ.

В Петербурге транспортные полицейские возбудили уголовное дело в отношении двоих мужчин, которые украли радиостанцию с борта теплохода. Об этом рассказали в ЛУ МВД России на транспорте.

Правоохранителям поступила информация о похищении на Неве накануне. Злоумышленниками оказались нетрезвые 23-летний мигрант и 25-летний житель Хабаровского края. Стоимость радиостанции составляет 10 тыс. рублей.

Команда судна вовремя перекрыла выход хулиганов, после чего их задержали. В настоящее время возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 30, пп. "а", "в" ч. 2 ст. 158 УК РФ. В отношении нарушителей избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Ранее на Piter.TV: четверо подростков попытались проникнуть на территорию ж/д станции Петербург-Главный.

Фото: пресс-служба ЛУ МВД России на транспорте