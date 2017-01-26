Четверо подростков попытались проникнуть на территорию ж/д станции Петербург-Главный

В отношении 16-летнего нарушителя составлен административный протокол по ч. 1 ст. 11.15.1 КоАП РФ.

Транспортные полицейские установили подростков, которые пытались проникнуть на территорию железнодорожной станции Петербург-Главный. Об этом рассказали в ЛУ МВД России на транспорте.

На месте происшествия задержали четверых юношей в возрасте от 14 до 16 лет. По словам школьников, они хотели понаблюдать за движением поездов. В отношении 16-летнего нарушителя составлен административный протокол по ч. 1 ст. 11.15.1 КоАП РФ (нарушения требований в области транспортной безопасности). Со всеми провели профилактические беседы.

На законных представителей детей составили протоколы по ст. 5.35 КоАП РФ (неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних). Одного из них поместили в Центр временного содержания для несовершеннолетних нарушителей ГУ МВД России по региону в связи с невозможностью родителей забрать его из полиции.

Ранее на Piter.TV: с электрички в Петербурге сняли "зацеперов" в возрасте 11 и 13 лет.

Видео, фото: пресс-служба ЛУ МВД России на транспорте