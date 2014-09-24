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С электрички в Петербурге сняли "зацеперов" в возрасте 11 и 13 лет

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В отношении законных представителей детей составлены административные протоколы по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ.

Транспортные полицейские в Петербурге провели профилактический рейд, который был направлен на профилактику детского травматизма, рассказали в ЛУ МВД России на транспорте. 

В ходе мероприятия вывили "зацеперов" в возрасте 11 и 13 лет, находившихся на хвостовой части электрички в Васкелово. С ребятами провели беседу. Правоохранители подчеркнули, что такие действия могут привести к серьезным травмам. 

В отношении законных представителей детей составлены административные протоколы по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ (неисполнение родителями или иным законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних). 

Ранее на Piter.TV: на станции Сергиево выявили двоих 14-летних "зацеперов". 

Видео: пресс-служба Петербургского ЛУ МВД России на транспорте 

Теги: зацеперы, транспортная полиция, электричка
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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