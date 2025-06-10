На станции Сергиево выявили двоих 14-летних "зацеперов"

Законных представителей привлекли к административной ответственности по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ.

В Петербурге транспортные полицейские выявили подростков-"зацеперов". Об этом сообщили в УТ МВД России по СЗФО.

В дежурную часть поступила информация о том, что на железнодорожной станции Сергиево на путях находятся юноши и пытаются "зацепиться" за проходящие мимо электрички. На место незамедлительно прибыли правоохранители. Нарушителей установили и доставили в отдел для разбирательства. Ими оказались двое 14-летних местных жителей.

Молодые люди с целью получить острые ощущения хотели "зацепиться" за хвостовой вагон электропоезда сообщением "Петербург — Ораниенбаум-1" во время остановки состава. Подростки рассказали, что уже неоднократно катались на электричках. С ними провели профилактическую беседу. Законных представителей привлекли к административной ответственности по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ.

Ранее мы рассказывали о том, что разыскиваются "зацеперы", бросившие петарду в мужчину во Фрунзенском районе.

Видео: пресс-служба УТ МВД России по СЗФО