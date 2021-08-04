  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Разыскиваются "зацеперы", бросившие петарду в мужчину во Фрунзенском районе
Сегодня, 10:54
158
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Разыскиваются "зацеперы", бросившие петарду в мужчину во Фрунзенском районе

0 0

У пострадавшего зафиксировали ушибы и ожоги голени.

Полицейские Фрунзенского района разыскивают "зацеперов", которые кинули петарду в троллейбус. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

Правоохранителям вечером 4 июня поступила информация от представителя "Горэлектротранса" о том, что на пересечении улиц Белы Куна и Пражской подростки цеплялись за троллейбус и бросили петарду. К медикам за помощью обратился 32-летний мужчина с ушибами и ожогом голени, позже его отпустили на амбулаторное лечение. По словам пострадавшего, у него произошел конфликт с группой подростков. После сделанного замечания несовершеннолетние и кинули снаряд. 

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела, все обстоятельства случившегося выясняются. 

Ранее мы рассказывали о том, что мужчина с биполярным расстройством пытался поджечь офис банка на Белы Куна. 

Фото: Piter.TV 

Теги: зацеперы, петарда, фрунзенский район
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии