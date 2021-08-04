Разыскиваются "зацеперы", бросившие петарду в мужчину во Фрунзенском районе

У пострадавшего зафиксировали ушибы и ожоги голени.

Полицейские Фрунзенского района разыскивают "зацеперов", которые кинули петарду в троллейбус. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Правоохранителям вечером 4 июня поступила информация от представителя "Горэлектротранса" о том, что на пересечении улиц Белы Куна и Пражской подростки цеплялись за троллейбус и бросили петарду. К медикам за помощью обратился 32-летний мужчина с ушибами и ожогом голени, позже его отпустили на амбулаторное лечение. По словам пострадавшего, у него произошел конфликт с группой подростков. После сделанного замечания несовершеннолетние и кинули снаряд.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела, все обстоятельства случившегося выясняются.

Ранее мы рассказывали о том, что мужчина с биполярным расстройством пытался поджечь офис банка на Белы Куна.

Фото: Piter.TV