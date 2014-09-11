В июне в Петербурге Служба 112 обработала 300 тыс. вызовов

В сутки в среднем поступало по 10 тыс. звонков и сообщений.

Порядка 300 тыс. вызовов обработала в июне в Петербурге Служба 112. В сутки в среднем поступало по 10 тыс. звонков и сообщений, рассказали в Смольном 7 июля.

Все полученные вызовы передаются в работу ответственным ведомствам. Пожарным направили около 6,3 тыс. звонков, полицейским – свыше 82 тыс. вызовов, в скорую помощь – 77 тыс. обращений и более 1,6 тыс. сообщений – в службу газа.

В частности, Служба 112 получила благодарность от горожанина, чей родственник стал жертвой мошенничества со взломом аккаунта на "Госуслугах". Доступ к порталу был оперативно восстановлен.

Служба экстренных вызовов 112 работает ежедневно и круглосуточно. Важно, что все звонки по номеру 112 бесплатны и доступны даже при нулевом балансе на телефоне. Пресс-служба Смольного

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