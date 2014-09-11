В июне в Петербурге Служба 112 обработала 300 тыс. вызовов

Порядка 300 тыс. вызовов обработала в июне в Петербурге Служба 112. В сутки в среднем поступало по 10 тыс. звонков и сообщений, рассказали в Смольном 7 июля.
Все полученные вызовы передаются в работу ответственным ведомствам. Пожарным направили около 6,3 тыс. звонков, полицейским – свыше 82 тыс. вызовов, в скорую помощь – 77 тыс. обращений и более 1,6 тыс. сообщений – в службу газа.
В частности, Служба 112 получила благодарность от горожанина, чей родственник стал жертвой мошенничества со взломом аккаунта на "Госуслугах". Доступ к порталу был оперативно восстановлен.
Служба экстренных вызовов 112 работает ежедневно и круглосуточно. Важно, что все звонки по номеру 112 бесплатны и доступны даже при нулевом балансе на телефоне.
Пресс-служба Смольного
Ранее на Piter.TV: скончалась петербурженка, спасенная из квартирного пожара на Искровском.
Фото: pxhere
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все