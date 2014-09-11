  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В июне в Петербурге Служба 112 обработала 300 тыс. вызовов
Сегодня, 11:59
130
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

В июне в Петербурге Служба 112 обработала 300 тыс. вызовов

0 0

В сутки в среднем поступало по 10 тыс. звонков и сообщений.

Порядка 300 тыс. вызовов обработала в июне в Петербурге Служба 112. В сутки в среднем поступало по 10 тыс. звонков и сообщений, рассказали в Смольном 7 июля. 

Все полученные вызовы передаются в работу ответственным ведомствам. Пожарным направили около 6,3 тыс. звонков, полицейским – свыше 82 тыс. вызовов, в скорую помощь – 77 тыс. обращений и более 1,6 тыс. сообщений – в службу газа. 

В частности, Служба 112 получила благодарность от горожанина, чей родственник стал жертвой мошенничества со взломом аккаунта на "Госуслугах". Доступ к порталу был оперативно восстановлен. 

Служба экстренных вызовов 112 работает ежедневно и круглосуточно. Важно, что все звонки по номеру 112 бесплатны и доступны даже при нулевом балансе на телефоне. 

Пресс-служба Смольного 

Ранее на Piter.TV: скончалась петербурженка, спасенная из квартирного пожара на Искровском. 

Фото: pxhere 

Теги: служба 112, спасение
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии