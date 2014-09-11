Благоустройство Изотовского сквера пройдет в 2026 году

Планируется создать комфортные прогулочные зоны с современными покрытиями, пригодными как для пеших прогулок, так и велосипедистов.

В следующем году в Изотовском сквере Петербурга стартует масштабный проект благоустройства, анонсировал заместитель губернатора Евгений Разумишкин.

Планируется создать комфортные прогулочные зоны с современными покрытиями, пригодными как для пеших прогулок, так и велосипедистов. Будут обустроены две игровые площадки для детей разного возраста, установлена многофункциональная спортивная зона с тренажёрами и другим оборудованием. Дополнительно предусмотрены удобная мебель для отдыха посетителей и современные системы освещения.

Помимо этого, территория сквера пополнится посадками новых видов деревьев и декоративных кустов, появится оформление декоративными цветами и яркими клумбами многолетних растений.

Работы в парке "Оккервиль" идут с опережением графика.

Фото: Telegram / Разумишкин