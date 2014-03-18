В парке “Оккервиль” подвели итоги работ за июнь

К настоящему моменту завершено мощение плиткой территории амфитеатра и подготовлено основание для асфальтирования дорожек от Центральной аллеи до административного корпуса.

В парке "Оккервиль" произошли заметные обновления, включая прокладку новых пешеходных дорожек и установку дополнительного освещения. Глава Заневского городского поселения Вячеслав Кондратьев совместно с представителями муниципалитета проинспектировал результаты первого месяца работ, выполненных подрядной организацией. К настоящему моменту завершено мощение плиткой территории амфитеатра и подготовлено основание для асфальтирования дорожек от Центральной аллеи до административного корпуса. Готовность дренажных систем составляет 75%.

На самом деле, то, что было месяц назад, и то, что мы сегодня увидели, это проделана огромнейшая работа. И те темпы, которые подрядные организации набрали, это хорошие темпы, и мы видим о том, что в этом году работы, которые запланировали, будут выполнены. И сегодня хотелось бы сказать и поблагодарить тех жителей, которые вносят конструктивно правильные замечания в тот проект, который реализовывался до этого. Свет в парке - вопрос безопасности, поэтому монтаж кабельных линий ведется ударными темпами. Освещение выполнено уже на 30 % от общего объема. Исполнители уверяют: к концу июля этот показатель должен достигнуть 70 %. По контрактам благоустройство парка должно завершиться к 31 октября, но все усилия направлены на то, чтобы сдать объект ранее условленного срока. Вячеслав Кондратьев, глава Заневского городского поселения

Ввиду важности освещения для безопасности посетителей, работы по прокладке кабельных линий ведутся в ускоренном темпе. На данный момент выполнено 30% от общего объема работ по освещению, и подрядчик прогнозирует увеличение этого показателя до 70% к концу июля. Хотя контракт предусматривает завершение благоустройства парка к концу октября, прилагаются все усилия для досрочной сдачи объекта.

После этого мы переходим в часть парка, которая находится ближе к проспекту строителей. Там необходимо замостить более двух с половиной тысяч квадратных метров плитки, значит выполнить работы по устройству дорожек, доделать дренажные системы. Вот кабельные линии электроснабжения мы здесь уже провели. Планируем где-то до конца/до середины августа все работы земляные и по укладке плитки и асфальта закончить. После 15 августа уже начнем работы по пуску наладки и запуска всех сетей уличного освещения и по той части парка, которая вторым этапом идет тоже запустить работу. Александр Мусин, заместитель главы администрации по ЖКХ и благоустройству

В данный момент проходят конкурсные процедуры по определению подрядчика на посадку деревьев. После определения подрядчика в августе месяце будет выполняться подготовительная работа, подготовка посадочных ям, посадка кустов, деревьев. В сентябре начнутся непосредственно сами посадки.Помимо посадки деревьев, также будут работы по восстановлению газонов. Будет производиться засев семян с добавлением растительной земли. Виталий Чех, директор МКУ "Садово-парковое хозяйство"

В ходе совещания также обсудили проект будущего моста в районе проспекта Строителей, строительство которого намечено на следующий год. По словам главы поселения, жители с нетерпением ждут этот объект и активно интересуются его реализацией в социальных сетях.

Есть уже техническое задание, но на проектирование моста, который закончит этап возведения дорожек и закольцует парк полностью, то есть для активных наших жителей, которые занимаются активным образом жизни, для них сейчас огромнейшее неудобство то, что около улицы строителей нет закольцовки и отсутствует мост. Вячеслав Кондратьев, глава Заневского городского поселения

Архитекторы представили планы дальнейшего развития рекреационной зоны. В текущем году планируется установить сцену в амфитеатре для проведения праздничных мероприятий, а в следующем году в парке появится еще одна детская площадка в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни".

Видео: Piter.tv