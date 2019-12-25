Marvel объявила дату выхода комиксов о смерти Доктора Стрэнджа

В сиквеле кроме Камбербатча появится Элизабет Олсен.

Издательство Marvel Comics анонсировало выход комиксов о смерти Доктора Стрэнджа. Публикация последней саги о Верховном маге начнется в сентябре. Об этом говорится на сайте компании.

Комиксы о Докторе Стрэндже выходят с 1963 года. Их сюжет заметно отличается от киновселенной. Первый фильм с британским актером Бенедиктом Камбербатчем в главной роли появился в прокате в 2016 году, а премьера сиквела "Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия" ожидается в 2022 году. Кроме Камбербатча в нем появится Элизабет Олсен, известная зрителям по роли Ванды Максимофф.

Фильм снимает режиссер Сэм Рэйми, подаривший миру "Зловещих мертвецов" и "Человека-паука" в начале 2000-х.

Ранее Marvel показала новый трейлер "Черной Вдовы" со Скарлетт Йоханссон.

Фото: постер из фильма "Доктор Стрэндж" 2016 года