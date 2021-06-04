Marvel показала новый трейлер «Черной Вдовы» со Скарлетт Йоханссон

Фильм выйдет на большие экраны в начале июля.

Кинстудия Maevel выпустил новый промо-ролик своего предстоящего фильма "Черная Вдова" со Скарлетт Йоханссон в главной роли. В начале видео к зрителям лично обратилася главая звезда ленты, а после авторы показали несколько новых кадров из блокбастера.

Фильм основан на комиксах Marvel о приключениях супер-шпионки Черной вдовы до того, как она вступила в ряды Мстителей. Ей предстоит узнать об опасном заговоре. Действия кинокартины происходят после событий "Первого мстителя: Противостояние".

Мировая премьера запланирована на 5 июля. В России фильм выйдет в широкий прокат 8 июля 2021 года.

Видео: Marvel Entertainment