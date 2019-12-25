Джонсон, Йоханссон и Хиддлстон получили People’s Choice Awards

Американцы определились со своими кино и телефаворитами в 2021 году.

Американские актеры Дуйэн Джонсон и Скарлетт Йоханссон получили People"s Choice Awards. Еще одним награжденным лауреатом стал британец Том Хиддлстон. Приз вручается по результатам зрительского голосования. Торжественная церемония, которая прошла в пригорода Лос-Анджелеса - Санта-Монике, транслировалась на местном телеканале NBC.

Скарлетт Йоханссон удостоена премии в номинации "Любимая драматическая киноактриса". "Черная вдова" (Black Widow, 2021), в которой она сыграла главную роль, стала лучшим фильмом года. Дуэйн Джонсон получил сразу три статуэтки: за лучшую комедийную роль, лучшего актера и в почетной номинации "народный чемпион". Том Хиддлстон стал лучшим актером в категории телешоу. Зрители отметили его работу в сериале "Локи" (Loki, 2021).

Я знаю, что Локи значит столь много для такого большого числа людей по самым разным причинам. Я знаю, что лишь временно несу факел Локи и хотел бы разделить эту награду со всей съемочной группой. Том Хиддлстон, актер

Напомним, что американская кинопремия People"s Choice Awards основана в 1975 году. Сейчас победители выявляются в 40 категориях среди музыкантов и актеров.

Появился трейлер главной игровой премии The Game Awards 2021.

Фото: Instagram / twhiddleston