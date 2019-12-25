Disney прекратил сотрудничество со Скарлетт Йоханссон

Студия не планирует задействовать актрису в своих дальнейших проектах.

Компания Disney прекратила сотрудничество с актрисой Скарлетт Йоханссон. Об этом сообщил портал Giant Freakin Robot со ссылкой на источники.

Студия не планирует задействовать актрису в своих дальнейших проектах. Уже отснятый фильм "Башня ужасов" с участием Йоханссон будет заморожен.

В конце июля актриса подала в суд на Disney. Ей не понравилось, что фильм "Черная вдова" одновременно с прокатом в кинотеатрах вышел на стрим-сервисе. Согласно контракту, значительная часть гонорара Йоханссон приходиласть на часть выручки от продажи билетов. Актриса заявила, что студия Disney нарушила соглашение и не дала ей в полной мере заработать на прокате фильма.

В свою очередь в Disney ответили, что все договоренности по контракту были соблюдены. В компании отметили, что огорчены иском актрисы.

Премьера фильма "Черная вдова" состоялась 9 июля. Картина собрала в прокате 318 млн долларов. Это значительно ниже, чем ожидалось.

Ранее мы писали, что Warner Bros. отказалась от гибридного проката в 2022 году.

Фото: Walt Disney Studios