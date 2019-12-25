Warner Bros. отказалась от гибридного проката в 2022 году

Начиная со следующего года, фильмы будут выходить в кинотеатрах и лишь спустя 45 дней онлайн.

Киностудия Warner Bros. заявила об отказе от гибридного проката в 2022 года. Это означает, что фильмы студии сначала будут выходить в кинотеатрах и лишь спустя 45 дней онлайн. В некоторых случаях этот период может быть увеличен.

Warner Bros. заключил подобное соглашение с сетью кинотеатров AMC Theatres и другими прокатчиками. В этом году студия выпускает большинство своих главных премьер по гибридной схеме – одновременно в кинотеатрах и онлайн. Это привело к падению доходов от проката и вызвало недовольство у создателей фильмов и актеров.

Так, в июле актриса Скарлетт Йоханссон подала в суд из-за того, что фильм "Черная вдова" вышел на стриминговом сервисе одновременно с прокатом в кинотеатрах. Значительная часть ее гонорара приходится на часть выручки от продажи билетов.

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