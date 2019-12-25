В детском мультике Disney появится первый небинарный персонаж

Это термин для тех, кто не считает себя ни мужчиной, ни женщиной.

Компания Disney вводит первого небинарного персонажа в детский мультсериал. Об этом сообщает издание The Independent.

Персонаж, который не относит себя ни к мужскому, ни к женскому полу, появится в проекте под названием "Дом совы". Героя зовут Рейн, его озвучит небинарный актер Ави Роке.

Создателем сериала выступила Дана Террас. Она отметила, что некоторые представители Disney были против появления в мультсериале подобных персонажей. Однако в процессе работы над проектом она открыто заявляла о желании ввести в число героев представителей квир-коммьюнити.

Ранее мы писали, что Disney думает о создании второй части "Круиза по джунглям".

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