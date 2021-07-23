Disney думает о создании второй части "Круиза по джунглям"

Премьера первой части состоится 29 июля.

Еще до выхода первой части "Круиза по джунглям" Disney задумался о создании второй части. Об этом сообщает издание Boda.

Премьера фильма переносилась несколько раз из-за пандемии коронавируса. И вот, наконец-то, зрители увидят первую часть 29 июля. Исполнитель главной роли Дуэйн Джонсон заявил, что верит в этот проект и уже готов к работе над продолжением. К съемкам в сиквеле также хотят привлечь Эмили Блант.

По сюжету, отважная исследовательница дикой природы Лили Хоутон отправляется в верховья Амазонки, чтобы найти легендарное дерево, которое, согласно приданиям, обладает магическими целебными свойствами. Сопровождают Лили утонченный брат Макгрегор и бесшабашный капитан круизного пароходика Фрэнк. В джунглях герои встретятся не только со смертельно опасными представителями флоры и фауны, но и ловушками, подстроенными участниками конкурирующей экспедиции, и даже со сверхъестественным.

Ранее мы писали, что трейлер фильма "Майор Гром" признали лучшим на премии Golden Trailer Awards.

Видео: YouTube / Disney Россия