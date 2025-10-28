Вышел новый трейлер фильма "Зверополис 2"

Студия Disney представила новый трейлер мультфильма "Зверополис 2". Режиссерами проекта выступили Джаред Буш и Байрон Ховард.
Сюжет продолжит историю оригинального мультфильма, вышедшего в 2016 году. В центре истории снова окажутся детективы Джуди Хоппс и Ник Уайлд. Они выходят на запутанный след таинственной рептилии, которая прибывает в Зверополис и переворачивает мегаполис млекопитающих с ног на голову.
Роли озвучили Джиннифер Гудвин, Джейсон Бейтман, Ке Хюи Куан, Шакира и другие. Мировая премьера состоится 26 ноября.
Видео: YouTube / Walt Disney Animation Studios
