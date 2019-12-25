Скарлетт Йоханссон судится с Disney из-за стриминга фильма "Черная вдова"

Контракт с актрисой предусматривал премьеру только в кинотеатрах.

Актриса Скарлетт Йоханссон подала в суд на компанию Disney из-за того, что фильм "Черная вдова" вышел на стриминговом сервисе одновременно с прокатом в кинотеатрах. Об этом пишет The Wall Street Journal.

По данным издания, контракт с актрисой предусматривал премьеру только в кинотеатрах. Значительная часть ее гонорара приходится на часть выручки от продажи билетов. В иске говорится, что Disney намеренно вынудила Marvel нарушить соглашение и не дать Йоханссон в полной мере заработать на прокате фильма.

При этом Disney считает претензии Йоханссон необоснованными, поскольку она получила дополнительные деньги сверх уже выплаченных 20 млн долларов. В компании уверены, что выход "Черной вдовы" на Disney+ с премиум-подпиской может существенно увеличить дополнительный заработок актрисы от фильма.

Фильм "Черная вдова" со Скарлетт Йоханссон в главной роли вышел в прокат 9 июля. За это время картина собрала 156 млн долларов в США и 160 млн долларов в других странах. Ассоциация владельцев кинотеатров также раскритиковала Disney за выпуск фильма на стриминге. Она считает, что это решение стало причиной обвала сборов фильма во второй уикенд показов и способствовало распространению пиратской копии.

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Фото: Walt Disney Studios