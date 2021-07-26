Триллер "Время" стал лидером российского проката в выходные

С 22 по 25 июля фильм собрал 160,4 млн рублей.

Триллер режиссера М. Найт Шьямалана "Время" возглавил российский прокат в минувшие выходные. В период с 22 по 25 июля фильм собрал 160,4 млн рублей, сообщает портал kinobusiness.com.

В основу сюжета взят швейцарский комикс "Замок из песка". 13 героев отправляются в отпуск на тропический остров. Отдохнув всего пару часов на уединенном пляже, они обнаруживают, что время ускорилось настолько, что они стали стареть на глазах. Вся жизнь теперь – это один день.

Роли в триллере исполнили Гаэль Гарсиа Берналь, Вики Крипс, Элайза Сканлен и другие.

Второе место по кассовым сборам заняла "Черная вдова" со Скарлетт Йоханссон. За четыре дня картина заработала в российском прокате 51,6 млн рублей.

Тройку лидеров замкнул американский мультфильм "Космический джем: Новое поколение", который собрал 48,6 млн рублей. Чтобы спасти своего сына, чемпион НБА отправляется в сказочный мир, где вместе с командой мультяшек на баскетбольной площадке играет против цифровых копий знаменитых игроков. Главную роль исполнил четырехкратный чемпион НБА Леброн Джеймс.

Ранее вышел трейлер нового сезона сериала "Декстер".

Видео: YouTube / Universal Pictures Russia