Кинокомикс "Черная вдова" вновь возглавил российский прокат в выходные

В период с 15 по 18 июля лента собрала 123 млн рублей.

Экранизация комиксов Marvel "Черная Вдова" со Скарлетт Йоханссон в главной роли вторую неделю подряд становится лидером российского проката. В период с 15 по 18 июля лента собрала 123 млн рублей, сообщил портал kinobusiness.com.

Премьера фильма в прокате состоялась 8 июля. Наташе Романофф предстоит лицом к лицу столкнуться со своим прошлым. Ей придется вспомнить о том, что было в ее жизни задолго до Мстителей. Она узнает об опасном заговоре, в который втянуты ее знакомые – Елена, Алексей (Красный Страж) и Мелина.

На втором месте по кассовым сборам оказался американский мультфильм "Космический джем: Новое поколение" режиссера Эндрю Доджа. За четыре дня картина собрала 81 млн рублей. Главную роль исполнил четырехкратный чемпион НБА Леброн Джеймс.

Топ-3 замкнул американо-итальянский мультфильм "Лука" режиссера Энрико Касароса. Проект заработал 24,2 млн рублей в выходные.

Ранее вышел трейлер нового мультфильма "Я краснею" студии Pixar.

Видео: YouTube / MARVEL Россия