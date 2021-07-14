Вышел трейлер нового мультфильма "Я краснею" студии Pixar

Премьера состоится 11 марта 2022 года.

Студия Pixar выпустила трейлер своего нового мультфильма под названием "Я краснею". Ролик появился на YouTube.

В центре сюжета 13-летняя девочка Мэй Ли, которая разрывается между тем, чтобы быть прилежной дочерью или поддаться хаосу взросления. Каждый раз, когда она сильно взволнована или нервничает, Мэй превращается в большую красную панду.

Мультфильм "Я краснею" станет дебютным для режиссера Доми Ши. Продюсером выступила автор "ВАЛЛ-И" и "В поисках Дори" Линдси Коллинз. Премьера состоится 11 марта 2022 года.

Ранее Корг и Дэдпул "оценили" трейлер комедии Райана Рейнольдса.

Видео: YouTube / Pixar