Корг и Дэдпул "оценили" трейлер комедии Райана Рейнольдса

Райан Рейнольдс позаботился о рекламной кампании и пригласил персонажей посмотреть трейлер комедии.

Корг из киновселенной Marvel и Дэдпул из DC оценили трейлер комедии "Главный герой".

Кинолента повествует о приключениях NPC внутри огромной игры. После просмотра Дэдпул предложил всем оформить подписку на Patreon. Он напомнил зрителям, как смотрел трейлер "Круэллы". На протяжении всей ленты ему было интересно куда делись собаки. Затем персонажи высмеяли юмор новой картины. Они посчитали, что у главного героя даже нет имени и ему "так и хочется заехать по лицу". Корг и вовсе перепутал главную актрису Джоди Комер с Джоди Фостер. Ему понравился злодей фильма, роль которого исполняет Вайтити.

Ранее мы сообщили, что опубликован трейлер Company of Heroes 3.

Видео: YouTube / Ryan Reynolds