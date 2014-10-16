Опубликован трейлер Company of Heroes 3

Геймеры попадут в 1943 год. Разработчики пообещали самую большую одиночную кампанию в истории серии.

SEGA и Relic анонсировали стратегию в реальном времени под названием Company of Heroes 3. Опубликован кинематографический и гемплейный трейлер игры.

Продолжение игры посвятили Средиземноморскому театру военных действий. Любители стратегий смогут раскрыть свой тактический потенциал и поиграть в различных локациях. Кампания выстроена в стиле Dawn of War: Dark Crusade с постепенным захватом карты. Особенностью игры станет "Полная тактическая пауза". Игроки получат возможность заморозить экшен и принять вдумчивые решения о дальнейших действиях.

Игра выйдет в конце 2022 года на ПК. Разработчики уже приступили к тестированию альфа-версии игры.

Ранее мы сообщили, что разработчики добавили поддержку DLSS в Red Dead Redemtion 2.

Видео: YouTube / Company of Heroes