Разработчики добавили поддержку DLSS в Red Dead Redemtion 2

Релиз Red Dead Redemption 2 состоялся в 2018 году. Играть можно было на PlayStation 4 и Xbox One. Затем игра вышла на ПК, но далеко не всем удалось её установить.

Разработчики игры Red Dead Redemption 2 от студии Rockstar Games выпустили обновление для ПК, позволяющее увеличить производительность. Геймеры смогут наслаждаться игрой даже на слабых ПК.

Недавно состоялся релиз обновления Blood Money для Red Dead Online. Игра доступна на консолях и ПК. На компьютере обновление добавляет в игру поддержу NVIDIA DLSS. Это позволяет наслаждаться графикой в высоком качестве. Red Dead Redemption 2 стала одной из лучших игр поколения. Творение разработчиков настолько пришлось по душе геймерам, что на данный момент продажи проекта превышают 37 млн копий.

Ранее мы сообщили, что опубликован трейлер мультфильма "Я краснею".

Видео: YouTube / NVIDIA GeForce