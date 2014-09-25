На Алтае аннулировали брак пропавшего участника СВО с "черной вдовой"

Брак с женщиной, которая жила в другом регионе, был заключен заочно в 2024 году.

В Республике Алтай признали недействительным брак участника СВО с незнакомкой. К правоохранителям обратилась мать военнослужащего, сообщила пресс-служба прокуратура региона.

В ведомстве уточнили, что жительница Омска познакомилась с мужчиной, который собирался добровольцем в зону спецоперации. При этом у самой россиянки не было планов создавать с ним семью.

В апреле 2026-го года бойца СВО признали пропавшим без вести. Мать мужчины обратилась в прокуратуру. В суд направили исковое заявление о признании брака недействительным.

Судья удовлетворил требования представителя ведомства. Успела ли к этому моменту бывшая жена получить выплаты, не сообщалось.

Ранее в Петербурге расторгли фиктивный брак между женщиной и мигрантом, у которого есть своя семья.

Фото: Magnific