На Алтае аннулировали брак пропавшего участника СВО с "черной вдовой"

В Республике Алтай признали недействительным брак участника СВО с незнакомкой. К правоохранителям обратилась мать военнослужащего, сообщила пресс-служба прокуратура региона.
В ведомстве уточнили, что жительница Омска познакомилась с мужчиной, который собирался добровольцем в зону спецоперации. При этом у самой россиянки не было планов создавать с ним семью.
В апреле 2026-го года бойца СВО признали пропавшим без вести. Мать мужчины обратилась в прокуратуру. В суд направили исковое заявление о признании брака недействительным.
Судья удовлетворил требования представителя ведомства. Успела ли к этому моменту бывшая жена получить выплаты, не сообщалось.
Ранее в Петербурге расторгли фиктивный брак между женщиной и мигрантом, у которого есть своя семья.
Фото: Magnific
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