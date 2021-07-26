Вышел трейлер нового сезона сериала "Декстер"

Премьера состоится 7 ноября.

В интернете опубликован трейлер нового сезона сериала "Декстер", имеющий подзаголовок "Новая кровь". Ролик вышел на официальном Youtube-канале Showtime.

Продолжение популярного сериала представит главного героя живущим в городе Айрон-Лейк под чужим именем и управляющим магазином спортивных и охотничьих товаров, что дает ему доступ к разным видам оружия.

Отмечается, что в новых сериях приняли участие звезды оригинального сериала, в том числе Дженнифер Карпентер и Джон Литгоу. Шоураннером выступил автор оригинала Клайд Филлипс.

В новый сезон "Декстера" войдут десять эпизодов. Премьера состоится 7 ноября.

Ранее вышел трейлер финального сезона "Ходячих мертвецов".

Видео: Youtube/SHOWTIME