Вышел трейлер финального сезона "Ходячих мертвецов"

На фестивале Comic-Con показали трейлер одиннадцатого сезона сериала "Ходячие мертвецы". Данный сезон станет заключительным.
Премьера в эксклюзивном формате состоится 15 августа текущего года на стрим-сервисе AMC+. Мировая премьера намечена на 22 августа. Всего новый сезон будет разделен на три блока по восемь серий. Завершающая часть будет показана зрителям в 2022 году.
В новом сезоне главными антагонистами станут группировка Жнецов, мародеров и бойцов, которые готовятся к погрому Александрии, где укрываются выжившие после зомби-апокалипсиса.
Ранее вышел первый трейлер аниме-сериала "Бегущий по лезвию: Черный лотос".
Видео: Youtube/IGN Movie Trailers
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все