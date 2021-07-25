Вышел трейлер финального сезона "Ходячих мертвецов"

Мировая премьера состоится 22 августа.

На фестивале Comic-Con показали трейлер одиннадцатого сезона сериала "Ходячие мертвецы". Данный сезон станет заключительным.

Премьера в эксклюзивном формате состоится 15 августа текущего года на стрим-сервисе AMC+. Мировая премьера намечена на 22 августа. Всего новый сезон будет разделен на три блока по восемь серий. Завершающая часть будет показана зрителям в 2022 году.

В новом сезоне главными антагонистами станут группировка Жнецов, мародеров и бойцов, которые готовятся к погрому Александрии, где укрываются выжившие после зомби-апокалипсиса.

Ранее вышел первый трейлер аниме-сериала "Бегущий по лезвию: Черный лотос".

Видео: Youtube/IGN Movie Trailers