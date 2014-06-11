Вышел первый трейлер аниме-сериала "Бегущий по лезвию: Черный лотос"

Сюжет сериала развернется между событиями двух фильмов вселенной "Бегущего по лезвию".

Телеканал Adult Swim опубликовал в своем YouTube-канале трейлер анимационного сериала "Бегущий по лезвию: Черный лотос". премьера ролика состоялась на выставке Comic-Con@Home 2021.

Сюжет расскажет о репликанте Эль, которая открывает в себе новые способности и пытается понять, для чего была создана и почему на нее открыли охоту. События серила развернутся между двумя фильмами по вселенной "Бегущего по лезвию". Авторами проекта выступили постановщики "Черного лотоса" Синдзи Арамаки и Кэндзи Камияма.

Премьера 13-серийного сериала намечена на осень 2021 года.

Напомним, что первый фильм "Бегущий по лезвию" вышел в 1982 году и рассказывал историю жизни людей и репликантов — андроидов, которые внешне не отличаются от человека. В 2019 году на экраны вышло продолжение Райаном Гослингом в главной роли.

Видео: YouTube / Adult Swim