Финальный сезон сериала "Ходячие мертвецы" выйдет летом 2021 года

Новый сезон будет состоять из 24 эпизодов, разделенных на три части.

В воскресенье, 28 февраля, на телеканале AMC стартовал первый из шести дополнительных эпизодов расширенного десятого сезона "Ходячих мертвецов". Авторы сериала подготовили для поклонников сюрприз, выпустив неожиданный тизер.

Благодаря этому ролику стало понятно, что финальный сезон выйдет не в октябре, как сообщалось ранее, а уже летом текущего года. В новом сезоне будет 24 эпизода, их разделят на три части. Выход последней серии ожидается осенью 2022 года.

В заключительной части появятся Дэрил и Мэгги, которые пытаются спасти свои жизни на пути к Содружеству. С этой сетью сообществ героев познакомит еще не раскрытый персонаж Лэнс Хорнсби. На его появление намекает тизер, в котором показана комната для допросов.

Ранее Sony Pictures представила официальное название третьей части "Человека-паука".

Видео: Twitter / The Walking Dead