Вышел трейлер спин-оффа "Ходячих мертвецов" про Рика и Мишонн

Релиз телевизионного шоу намечен на 25 февраля.

Американский телеканал AMC представил в социальных сетях полноценный трейлер сериала "Ходячие мертвецы: Те, кто выжил" (The Walking Dead: The Ones Who Live). Проект станет спин-оффом истории про Рика и Мишонн. Он будет состоять из шести эпизодов. Официальная премьера шоу запланирована на 25 февраля. Шоураннером заявлен Скотт М. Гимпл, работавший ранее над оригинальным сериалом с 2011 года.

"Ходячие мертвецы: Те, кто выжил" расскажет зрителям "эпически безумную историю любви", которая завершит сюжетные арки для персонажей Рика (актер Эндрю Линкольн) и Мишонн (актрисаДанай Гурира). Герои пройдут через опасности для того, чтобы снова найти друг друга в разорванном войной мире. тОни выступят как против мертвецов, так и против оставшихся в живых людей.

Известно, что других спин-оффа "Ходячих мертвецов" под названием "Дэрил Диксон" и "Мёртвый город" получат вторые сезоны.

Фото и видео: YouTube / The Walking Dead