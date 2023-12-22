Вышел трейлер драмы "Материнский инстинкт" с Энн Хэтэуэй и Джессикой Честейн

Премьера состоится в 2024 году.

Компания Studiocanal UK представила трейлер драмы "Материнский инстинкт". Режиссером картины выступил Бенуа Дельомм.

Сюжет основан на одноименном романе Барбары Абель, действия которого происходят в 1960-х годах. В нем рассказывается история двух лучших подруг-соседок, проживающих в пригороде. Их идеальная жизнь рушится после несчастного случая с ребенком одной из них.

В главных ролях сыграли Энн Хэтэуэй и Джессика Честейн. Премьера состоится в 2024 году.

Ранее мы сообщили, что фильм "Оппенгеймер" получил главную награду на "Золотом глобусе".

Видео: YouTube / StudiocanalUK