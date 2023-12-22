Фильм "Оппенгеймер" получил главную награду на "Золотом глобусе"

Картина собрала в мировом прокате свыше 950 млн долларов.

Фильм "Оппенгеймер" был признан лучшим драматическим фильмом на 81-й церемонии вручения награды "Золотой глобус". Мероприятие прошло в ночь на 8 января в Лос-Анджелесе.

Картина Кристофера Нолана обошла в этой номинации "Зону интересов", "Прошлые жизни", "Анатомию падения", "Маэстро" и "Убийц цветочной луны". Также фильм получил еще три награды. Нолан был признан лучшим режиссером, а Киллиан Мерфи и Роберт Дауни-младший получили статуэтки за лучшую мужскую роль и лучшую мужскую роль второго плана соответственно.

Напомним, "Оппенгеймер" вышел в мировом прокате 21 июля 2023 года. Фильм собрал в прокате свыше 950 млн долларов и стал самым кассовым байопиком в истории кино.

Ранее мы сообщали, что вышел русский трейлер драмы "Поцелуй" по роману Цвейга с Миккельсеном.

Видео: YouTube / Golden Globes