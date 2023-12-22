Фильм "Оппенгеймер" получил главную награду на "Золотом глобусе"

Фильм "Оппенгеймер" был признан лучшим драматическим фильмом на 81-й церемонии вручения награды "Золотой глобус". Мероприятие прошло в ночь на 8 января в Лос-Анджелесе.
Картина Кристофера Нолана обошла в этой номинации "Зону интересов", "Прошлые жизни", "Анатомию падения", "Маэстро" и "Убийц цветочной луны". Также фильм получил еще три награды. Нолан был признан лучшим режиссером, а Киллиан Мерфи и Роберт Дауни-младший получили статуэтки за лучшую мужскую роль и лучшую мужскую роль второго плана соответственно.
Напомним, "Оппенгеймер" вышел в мировом прокате 21 июля 2023 года. Фильм собрал в прокате свыше 950 млн долларов и стал самым кассовым байопиком в истории кино.
Ранее мы сообщали, что вышел русский трейлер драмы "Поцелуй" по роману Цвейга с Миккельсеном.
Видео: YouTube / Golden Globes
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