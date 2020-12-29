Sony Pictures представила официальное название третьей части "Человека-паука"

Компания Sony Pictures представила официальное название третьей части франшизы "Человек-паук". Ролик был опубликован на YouTube-канале Sony Pictures.
Ранее исполнители главных ролей - актеры Том Холланд, Зендея и Джейкоб Баталон - анонсировали в социальных сетях шуточные названия фильма, среди которых были "Звонок домой", "Домашний вредитель" и "Дружище". В опубликованном видео все трое жалуются, что им не сообщают настоящее название третьей части.
Премьера фильма о новых приключениях Питера Паркера запланирована на 16 декабря 2021 года.
Ранее HBO выпустил трейлер с главными премьерами года.
Видео: YouTube / Sony Pictures Entertainment
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