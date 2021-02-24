HBO выпустил трейлер с главными премьерами года

Зрителей ждет несколько интересных новинок.

Канал HBO опубликовал на YouTube-канале трейлер, в котором объединил все свои грядущие премьеры. Выход фильмов и сериалов запланирован на 2021 год.

В ролике можно увидеть кадры из детектива "Мейр из Исттауна" с Кейт Уинслет в главной роли. В этом году также выйдет мини-сериал "Сцены из супружеской жизни" с Джессикой Честейн и Оскаром Айзеком, новые сезоны "Невероятных", "Наследников", "Медвежьего угла", "Тренировочного лагеря" и других сериалов.

Также канал планирует выпуск ряда документалок. В их числе фильм "Тина", который расскажет как складывалась личная жизнь и карьера знаменитой певицы Тины Тернер. Картина "Аллен против Фэрроу" посвящена скандальным обвинениям режиссера в его сексуальном влечении к подросткам, а сюжет "100-футовой волны" окунет зрителей в судьбу известного серфера Гарретта Макнамары.

Ранее мы писали, что Эдгар Райт экранизирует роман Стивена Кинга "Бегущий человек".

Видео: YouTube / HBO