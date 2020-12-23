Эдгар Райт экранизирует роман Стивена Кинга "Бегущий человек"

Сюжет будет максимально приближен к книге автора.

Сценарист и режиссер Эдгар Райт, известный по фильмам "Скотт Пилигрим против всех" и "Малыш на драйве", собирается экранизировать роман Стивена Кинга "Бегущий человек". Об этом пишет Deadline.

Экранизацией займется студия Paramount Pictures. Райт напишет сценарий к киноадаптации, поможет ему Майкл Бэколл. По словам создателей, новая версия фильма "Бегущий человек" будет ближе к книге Кинга, чем картина с Арнольдом Шварценеггером 1987 года.

Кинг выпустил фантастический роман под псевдонимом Ричард Бахман. Книга вышла в свет в 1982 году. Действие разворачивается в будущем в США, где популярна опасная телеигра "Бегущий человек". В ней профессиональные убийцы охотятся на бедняков, которые вынуждены участвовать, чтобы заработать денег.

Ранее мы писали, что в прокат вышла экранизация сказки "Конек-Горбунок".

Фото: постер книги "Бегущий человек"