В прокат вышла экранизация сказки "Конек-Горбунок"

Главную роль в картине исполнил Антон Шагин.

В четверг, 18 февраля, в российский прокат вышла экранизация сказки Петра Ершова "Конек-Горбунок". Главную роль в картине исполнил Антон Шагин, режиссером выступил Олег Погодин.

История рассказывает об обычном парне Иване. Он не царевич, не богатырь и не красавец. Старшие братья его считают дурачком. Однако все меняется, когда у Ивана появляется друг и помощник Конек-Горбунок. С ним никакой враг становится не страшен.

Иван с Коньком предстоит проверить свою дружбу на прочность, столкнуться с коварным противником и встретить такую любовь, ради которой можно рискнуть всем.

Кроме Шагина в фильме сыграли Паулина Андреева, Ян Цапник, Михаил Ефремов и другие актеры. Конька-Горбунка озвучил Павел Деревянко.

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Видео: YouTube / SonyPicturesRU